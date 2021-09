Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sarà l’eporediese di adozione e urbinate di nascita Alessandro Veneri a tenere il concerto che conclude la presenza di Organalia 2021 a Ivrea. S abato 25 settembre alle 21 a l s antuario Regina del Monte Stella , alla consolle dell’organo Costamagna, è in programma il recital organistico intitolato “Tota pulchra es, Maria”, il cui programma è ispirato alla spiritualità mariana. Il concerto verrà aperto da due pagine di Gerolamo Frescobaldi, tratte dalla “Messa della Madonna”: la “Toccata” e la “Canzon dopo l’Epistola”. Si passerà poi a Johann Sebastian Bach, di cui verrà eseguito il Preludio e tripla fuga in Mi bemolle maggiore “Sant’Anna” BWV 552. Si proseguirà con pagine tratte dalla “Suite Gotique” di Léon Boëllmann (“Prière a Notre Dame” e “Toccata”). Di MaxReger l’organista Veneri eseguirà l’Ave Maria opera 80 numero 5 e l’Introduzione e Passacaglia in Re minore. Infine due brani di Marco Enrico Bossi, l’Ave Maria opera 104 numero 2 e la Marcia Festiva opera 118 numero 8. Il concerto di sabato 25 settembre rientra nel progetto “A riveder le stelle”, sostenuto dalla Città di Ivrea in collaborazione con la Fondazione Guelpa.

