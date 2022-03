Il Gruppo Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese sta lavorando a nuovi progetti di valorizzazione e di comunicazione condivisa del territorio canavesano. In un quadro di iniziative di qualità, infatti, il Canavese si caratterizza per una mancanza di coordinamento territoriale, con rischio di sovrapposizioni e di una promozione debole in quanto caratterizzata da un approccio individuale.

Al fine di illustrare le sue proposte alle varie realtà che operano a vario titolo in ambito turistico in Canavese, il Gruppo Turismo ha programmato tre incontri dedicati rispettivamente al mondo della cultura, dello sport e dello sviluppo del territorio che si terranno il 9 marzo, il 23 marzo e il 6 aprile presso la sede di Confindustria Canavese a Ivrea e ai quali si potrà anche partecipare da remoto tramite piattaforma web.

Gli incontri sono stati promossi con un triplice obiettivo: innanzitutto, favorire la mutua conoscenza delle realtà del territorio; in secondo luogo, al fine di stimolare la condivisione di informazioni e l’individuazione di parole chiave comuni per promuovere il Canavese sui portali e tramite i canali social. Infine, per riflettere insieme su come cultura e sport possano diventare strumenti di promozione e attrazione per la nostra area e, quando possibile, favoriscano anche la creazione di attività economiche e di conseguenza di posti di lavoro.

Il primo incontro in programma il 9 marzo sarà dedicato al mondo della cultura ed in particolare a tutti coloro che si occupano di iniziative culturali, libro ed editoria, musei e spettacoli dal vivo.

Ad aprire l’incontro sarà Gaetano di Tondo, Presidente del Gruppo, VP e direttore comunicazione e relazioni esterne Olivetti e Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti cui seguirà un intervento tematico introduttivo di Bartolomeo Corsini, neo Presidente della Fondazione Guelpa. Di Tondo e Luigi Emanuele di Marco, social media manager di Olivetti e dell’Associazione Archivio Storico Olivetti, presenteranno, infine, il progetto “Insieme per comunicare il Canavese”.

Il secondo momento di confronto previsto per il 23 marzo ruoterà, invece, intorno al tema dello sport e del turismo naturalistico, mentre il terzo appuntamento del 6 aprile sarà dedicato aglioperatori turistici e alla loro interazione con gli eventi.

Associazioni, enti, aziende che desiderano contribuire a creare un ecosistema dinamico, conosciuto, attrattivo e capace di rispondere alle nuove esigenze della nostra Comunità, sono invitate a partecipare agli incontri: l’unione fa la forza, lavorare in sinergia permetterà di raggiungere grandi risultati.

Per maggiori informazioni e per registrarsi agli incontri visitare la pagina Facebook del Gruppo Turismo (@turismocanavese) oppure inviare una e-mail a turismo@confindustriacanavese.it

