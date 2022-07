Caro Cosmo, facendo parte di quelle forze di minoranza accusate di “assordante silenzio” sul tema dell’omofobia mi chiedo da quali basi nasca questa infondata e stranamente postuma polemica. Fin dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, come gruppo civico non legato a nessun partito, non abbiamo lesinato critiche, anche aspre, alle parti più retrive della maggioranza portando in Consiglio Comunale interpellanze, mozioni e ordini del giorno su temi quali i diritti civili, la pace, l’ambiente, i giovani, ecc.

Riguardo l’eventuale opposizione da parte della maggioranza alla parata per poter esprimere una critica a qualcuno bisognerebbe conoscere l’oggetto della [...]