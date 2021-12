Qual è il motivo per cui, da un bel po’ di tempo a questa parte, il passaggio pedonale che unisce Piazza Ottinetti a via Macchieraldo è chiuso?

Se lo chiede in un’interpellanza alla giunta il consigliere comunale Francesco Comotto di Viviamo Ivrea.

“Sarebbe utile riaprirlo – commenta – consentendo ai cittadini, soprattutto agli anziani, di utilizzarlo in tutta sicurezza quale alternativa alla più affollata via Palestro dove transitano anche parecchi veicoli per il carico e scarico delle merci…”.

Il problema, in verità, Comotto lo ha segnalato più e più volte, anche ultimamente, il 10 novembre scorso, [...]