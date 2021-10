Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Una canzone di Fiorella Mannoia nel ritornello recitava: “come si cambia, per non morire”. Prendiamo oggi in prestito queste parole per evidenziare come l’attuale esecutivo, con l’avallo delle forze di maggioranza, abbia più volte cambiato versione anche su questioni di una certa rilevanza.

Uno dei casi più eclatanti lo abbiamo toccato con mano nell’ultimo Consiglio Comunale dove la maggioranza, peraltro con un solo voto di scarto, ha bocciato una mozione da noi presentata riguardo la situazione [...]