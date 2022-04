Dopo i due appuntamenti del 9 e 23 marzo scorsi dedicati rispettivamente alle attività culturali e al mondo dello sport e del turismo naturalistico, il Gruppo Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese organizza mercoledì 27 aprile alle ore 15.00 il terzo e ultimo incontro promosso per presentare il proprio progetto di valorizzazione e di comunicazione condivisa del territorio canavesano. Il terzo appuntamento è dedicato agli operatori turistici, della ricettività, della ristorazione e produzione enogastronomica, insieme alla loro interazione con gli eventi.

L’incontro vuole essere una importante opportunità di confronto e di rilancio degli operatori turistici e della ricettività canavesana (di qualunque tipologia essa sia: hotel, B&B, affittacamere, agriturismi….) e un’occasione per promuovere l’avvio di nuove forme di collaborazione e di alleanza tra i tanti produttori dell’enogastronomia locale e gli organizzatori degli eventi che si svolgono sul territorio.

Ad aprire la riunione sarà Gaetano di Tondo, Presidente del Gruppo, VP e direttore comunicazione e relazioni esterne Olivetti e Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti cui seguirà l’intervento di Gianmarco Montanari (Albergatore Pro) che affronterà il tema della promozione territoriale, dalla condivisione dei dati al distretto turistico ed enogastronomico e le testimonianze di Maria Burro, (FAI – Castello di Masino) e Gianmario Pilo (La Grande invasione) che presenteranno i loro eventi e parleranno della loro collaborazione con gli operatori turistici. Infine, Gaetano di Tondo presenterà il progetto “Insieme per comunicare il Canavese”.

I tre incontri sono stati promossi con l’obiettivo di favorire la mutua conoscenza delle realtà territoriali del settore, stimolare con strumenti concreti la condivisione di informazioni e l’individuazione di parole chiave/#hastag comuni nella promozione e, infine, trasformare cultura, natura e sport anche in opportunità per la creazione di attività economiche e posti di lavoro.

Per il Settore Cultura e per il Settore Sport/Turismo naturalistico, dopo le Open Call è stata avviata un’attività di condivisione di informazioni attraverso la creazione di due file Excel in cloud messi a disposizione da Canavese Turismo e attraverso il quale gli operatori possono indicare i propri contatti e segnalare le iniziative e gli eventuali post pubblicati, affinché siano condivisi con tutte le realtà che operano nel settore turistico in Canavese.

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’incontro (al quale si potrà partecipare sia in presenza, con Green Pass, sia online previa registrazione) visitare la pagina Facebook del Gruppo Turismo (@turismocanavese), il sito www.canaveseturismo.org oppure inviare una e-mail a turismo@confindustriacanavese.it

