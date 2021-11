L’assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano ha annunciato, nei giorni scorsi, l’inserimento di 16 comuni dell’eporediese all’interno della “Carta degli aiuti a finalità regionale” un documento che consentirà, dopo l’approvazione della Commissione europea e a partire dal 2022, aiuti di Stato in “aree di crisi industriale complessa”, altrimenti vietati. Tra gli obiettivi dichiarati (ma ce ne sono molti) quello di favorire aziende esistenti e riqualificare aree industriali in crisi, incentivare la nascita di start up, finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, promuovere lo sviluppo di società cooperativa di piccola dimensione.

Le “aree di crisi [...]