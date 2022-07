Come consegnare il Municipio di Ivrea al centrosinistra in quattro mosse. Primo: farsi trascinare da Cosmo in una polemica sull’omofobia. Secondo: presentarsi in un ristorante spiegando ai commensali che Sertoli non è il sindaco giusto. Terzo: spaccare in due il centrodestra. Quattro: trasformare un Generale in segretario cittadino consentendogli di comportarsi come il presidente di una Pro Loco.

Per il resto? Tutto vero!