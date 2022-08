15 mila euro in più per iniziative dell’assessorato all’istruzione e 15 mila euro in meno nel capitolo legato alle iniziative in favore ai govani. La modifica apportata al bilancio nel corso dell’ultimo consiglio comunale ha lasciato un tantino perplessa la consigliera comunale Gabriella Colosso (Pd)

“Nessuno protesta se si mettono dei soldi sull’istruzione ma prenderli dalle politiche giovanili – stigmatizza – mi sembra veramente una disattenzione non di poco conto… E poi per farne cosa?”.