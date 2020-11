IVREA. Clinica eporediese: “Annullato lo stato di agitazione del personale”

Annullato lo stato di agitazione del personale della Clinica Eporediese. Lo ha annunciato il sindacato che questo pomeriggio ha avuto un serrato incontro con l’Azienda. “Tra le altre cose si sono impegnati a riconoscere un’ora per la vestizione e la svestizione – conferma Luca Cortese della Uil – Riconosceranno le indennità contrattual e pure un premio per l’attività svolta. Si aggiunge che non si calcoleranno i 30 minuti di pausa quando non la si riuscirà a fare…”

Lo stato di agitazione era stato dichiarato in seguito alla notizia della trasformazione delle Clinica Eporediese (del gruppo Policlinico di Monza) in ospedale-Covid, per il trattamento di pazienti a “bassa intensità”. Alla base della decisione c’era il riconoscimento economico di cui l’azienda non aveva fino ad oggi mai parlato. Peraltro il “silenzio” sembrava una costante. Con lo scoppio della prima ondata pandemica, infatti, a molti lavoratori era stato chiesto di prendere servizio alla Pinna Pintor di Torino (che fa parte dello stesso Gruppo) senza alcun aumento in busta paga e senza neanche un rimborso per le maggiori spese di trasporto sostenute.

