Ci riempiamo la bocca parlando di trasparenza e di semplificazione ma, da questo punto di vista, una cosa è certa: l’Italia appare sempre più in mano ai burocrati capaci solo di allontanare i cittadini.

L’ultima che vi raccontiamo fa riferimento alla modalità di richiesta del contributo “per solidarietà alimentare, canoni di locazione e utenze domestiche”.

In teoria una bella operazione non foss’altro che significa aiutare chi ha bisogno, perchè ha fame, perchè non riesce a pagare l’affitto di casa, perchè un giorno sì e l’altro pure c’è un’azienda che vuole tagliargli i fili della luce, chiudere [...]