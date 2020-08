IVREA. Città Metropolitana Torino forma 23 nuovi operatori sociali

Sono 23 le persone selezionate per partecipare al corso per operatori sociali di comunità nel Canavese, promosso dal progetto SociaLab nell’ambito del piano integrato territoriale ‘GraiesLab – generazioni rurali attive innovanti e solidali’ finanziato dal programma transfrontaliero Alcotra. Si erano candidati in 47, in prevalenza donne, e visto l’alto livello di professionalità, la Città metropolitana di Torino ha deciso di accogliere più candidati.

SociaLab, spiega una nota, mira a migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi alla popolazione del Canavese e Valli di Lanzo, attraverso servizi sociali di prossimità. In quest’ottica si inserisce la nuova figura dell’operatore sociale di comunità, che, insieme ad altri operatori, ai Servizi sociali e all’infermiere di famiglia e di comunità, deve saper cogliere e rispondere ai bisogni sociali, coinvolgendo servizi e soggetti, pubblici e non, in un processo di auto mutuo aiuto.

Il corso partirà dal 10 settembre in collaborazione con l’AslTO4 ed i 4 Consorzi socio assistenziali territoriali, In.re.te di Ivrea, Ciss38 di Cuorgné, Cissac di Caluso, Cis di Cirié e del Corso di laurea in Infermieristica di Ivrea.

