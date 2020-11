IVREA. Città in lutto per Mario Munari

E’ morto venerdì nella sua abitazione. Mario Munari 76 anni, grande amico del Carnevale. Tiratore, poi dal 1981 conducente di carri da getto (Gli Scacchi e Le Vecchie Mugnaie) e di splendide carrozze, era malato da tempo. Nato in via Arduino la passione per i cavalli l’aveva ereditata dal [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti