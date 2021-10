Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Un ragazzo di 17 anni, Samuel Paonessa, è stato trovato morto nel suo letto dai genitori nella notte tra lunedì e martedì 5 ottobre 2021, nella casa in cui abitano sulle colline di Ivrea. Anche se l’ipotesi più accreditata è quella di un malore, il pm Alessandro Gallo della procura di Ivrea ha aperto un fascicolo e ha disposto l’autopsia sul corpo. Ieri all’istituto Tecnico Olivetti, che il giovane frequentava con profitto, è stata una giornata di lutto per tutti gli alunni. Sull’accaduto, in ogni caso, procedono gli agenti del commissariato cittadino, colleghi del padre della vittima, andato in pensione da poco.

Su Facebook sono tanti i messaggi di cordoglio: “Ci Stringiamo con affetto al dolore della famiglia per la Scomparsa di un giovane Arduino, SAMUEL PAONESSA. Questa è una notizia Inaspettata ed Improvvisa, che ci colpisce profondamente… Il suo cuore ha smesso di battere a soli 17 anni. Che la terra ti sia lieve Samuel, Riposa in Pace…” scrivono tra gli Scorpioni d’Arduino.

