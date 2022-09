Gioielli, pietre preziose, ma anche denaro prelevato dai bancomat e consegnato in cambio di informazioni per vincere gare e bandi delle Asl piemontesi. Nel marzo scorso la notizia che l’operazione denominata “Molosso”, relativa ad appalti assegnati irregolarmente in alcune Asl del Piemonte, s’era chiusa, in tribunale a Torino, con nove patteggiamenti e pene comprese fra i 6 mesi e i 2 anni di reclusione. Due di questi patteggiamenti (toh guarda) riguardavano l’Asl To4.

Nell’elenco Giuseppina Angela Frola, caposala della chirurgia all’ospedale Ivrea e Anna Vasciminno, coordinatrice infermieristica all’ospedale di Ciriè.

La notizia di oggi [...]