Un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Per il Consorzio In.rete è il sogno che diventa realtà. La consegna è avvenuta giovedì scorso, nel cortile del centro diurno Filigrana. Si tratta di un Fiat Ducato, dato in comodato d’uso gratuito per due anni. E’ il frutto del lavoro portato avanti dalla ditta Alter di Giussano nell’ambito del progetto Pulminoamico. Cinquantina gli sponsor che hanno contributo e il loro logo appare sulla carrozzeria.

