Panico questa mattina in centro città. Un cinghiale ferito è passato davanti al Despar di piazza di città, poi si è diretto nell’androne del Municipio, infine è stato bloccato dalla polizia municipale nel cortile dell’edificio delle suore in via Varmondo Arborio. Il cinghiale è poi stato abbattuto intorno alle 11 da una squadra di cacciatori. L’animale era stato avvisato qualche minuto prima in via Jervis. Durante la fuga il cinghiale ha urtato un ciclista, senza però provocargli danni fisici.

Sul posto si è precipitato il sindaco Stefano Sertoli che, armato di scopone e strofinacci, si è subito messo a pulire il sangue che era un po’ ovunque (inutile stupirsi che lo faccia). Dietro di lui una truppa di leghisti o se si preferisce “soldati celtici” guidati dal deputato Alessandro Giglio Vigna, da Giorgia Povolo ad Alberto Bombonato, vai a capire se per aiutare il sindaco nelle pulizie di fine o per preparsi ad una serata con il girarrosto.

Commenti