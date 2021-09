Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Un’altra grave perdita per l’Anpi: ci ha lasciati ieri sera, senza sofferenza, l’amico Fulvio Seren Rosso, ben conosciuto ad Ivrea e in Bellavista per il suo forte impegno civico.

Fulvio, figlio di Partigiano, è membro del Direttivo Anpi di Sezione e fa parte del Comitato Provinciale.

Molte volte, nei suoi interventi nelle Scuole, ha citato l’esempio del papà Guglielmo “Tarzan” e della mamma dai forti sentimenti antifascisti.

Fulvio se n’è andato avendo appena compiuto, il 29 agosto, 70 anni.

E’ sempre stato una delle “colonne” storiche dell’Anpi, di riconosciuto valore e carisma, attivo sino a quando la malattia lo ha bloccato.

Ci mancherà molto.

Profondo è il cordoglio di tutti i Soci Anpi e del Direttivo della Sezione, che si stringono intorno alla moglie Daniela, ai due fratelli Silvia e Franco e a tutta la famiglia.

