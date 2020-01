IVREA. Chiude il Coro Alpino eporediese e c’è chi ne fa un dramma

Scriveva il professor Angelo Novello: “Allorquando una persona, mentre si sofferma ad ammirare i paesaggi maestosi della montagna e dello sconfinato orizzonte del mare, prova dentro di sé un sentimento indefinibile e al tempo stesso, struggente, quasi una sofferenza interiore, che lo porta a sentire impellente la necessità di esternare, in qualche modo, questo suo bisogno spirituale, ecco che il mezzo più istintivo per esprimere tutto questo è senza dubbio il canto”.

Fu così che un gruppo di amici di Ivrea, forti di questi sentimenti, decisero di riunirsi per onorare la montagna cantando insieme. Era il 1950 e nasceva il Coro Alpino Eporediese. Storie passate. Oggi, a distanza di 70 anni chiude, l’annuncio è dei giorni scorsi e la mente vola ai fondatori (tra gli altri, Mario Bordet, Marino Faccin, Gilberto Galliani, Giorgio Giglio Tos, Giovanni Martaspina, Silvio Mondolfo, Alfredo Porcellini, Ezio Raiteri, Giuseppe Strobbia) che nel canto avevano trovato un valido motivo per frequentarsi nel tempo libero.

Storie di canti popolari e di montagna che hanno rallegrato ed anche commosso intere generazioni di Eporediesi e di Canavesani. Un repertorio sempre più ricco che ha dato lustro e vitalità alla città di IVREA, raggiungendo un livello tale da competere con i Cori prestigiosi sia nazionali che esteri, grazie al maestro Paolo Fogliato, che lo ha diretto per oltre 50 anni con grande disponibilità e totale dedizione. Il C.A.E, orgogliosamente vanta anche la partecipazione quale esecutore ufficiale dell’Inno dello Storico Carnevale di Ivrea e delle sue manifestazioni.

Numerosi i successi in Italia e all’estero, tra cui il conseguimento del primo posto al Concorso Nazionale di Genova e l’anno successivo del secondo posto. Successivamente, il C.A.E. ha ricevuto il suo più alto riconoscimento a PRAGA, partecipando al “VI° Concorso internazionale Città di Praga” ottenendo il primo premio nella sua categoria. Fiore all’occhiello dell’attività del CORO ALPINO EPOREDIESE è stata , grazie al Presidente Giovanni Bo, l’organizzazione biennale ad Ivrea dei CONCORSI NAZIONALI DEI CORI DI MONTAGNA, sempre elogiata ed apprezzata da tutti i cori presenti. Importante la partecipazione del C.A.E., su invito degli amici del coro misto di Adendorf, ad una rassegna di cori tedeschi, durante la quale il Coro Alpino Eporediese ha emozionato il pubblico, ricevendo interminabili e calorosi applausi.

La memoria storica del C.A.E., dal 1950 ad oggi, è stata minuziosamente manoscritta su 5 Grandi Libri conservati e gelosamente custoditi dal Presidente Giovanni Bo, che ha aggiornato e creato molti altri documenti multimediali ed il SITO INTERNET www.coroalpinoeporediese.com

I problemi di oggi

Nella lunga attività del C.A.E., purtroppo molti coristi sono mancati, altri hanno lasciato il coro ed infine è venuto a mancare il ricambio generazionale, perché i giovani non sono interessati alla musica corale.

“E’ accaduto – ci raccontano – che il nuovo direttore ed alcuni coristi, che si erano aggiunti al nostro coro nel corso degli ultimi cinque anni, hanno rassegnato le loro dimissioni sostenendo che le regole indicate nel nostro statuto, che peraltro erano state da loro sottoscritte ed accettate, non erano più da loro condivise su diversi punti per noi fondamentali. Ultimamente si respirava un aria triste, quasi di rassegnazione, perchè venivano costantemente messi in discussione tutti quei valori che erano stati sempre i principi fondanti della nostra attività…”.

E poi ancora: “Quando ci soffermiamo sui fondatori ci sentiamo profondamente grati di averli conosciuti ma anche profondamente tristi di non aver potuto proseguire l’attività del nostro coro seguendo i criteri di lealtà che questi cari amici ci avevano insegnato e di cui ne siamo tuttora fieri. Il lasciare un coro come il nostro è stato un atto di vera follia verso le persone che lo hanno costituito e sostenuto, verso la città di Ivrea e la dimostrazione lampante che le persone che hanno lasciato il CAE non meritavano più di farne parte perché non ne erano assolutamente degne. Un vivo ringraziamento a tutti gli Eporediesi e a tutti i Canavesani che , in questi 70 anni, hanno sostenuto ed apprezzato il Coro Alpino Eporediese, ai Vescovi di Ivrea: Luigi Bettazzi, Arrigo Miglio, Edoardo Cerrato, sempre presenti alle nostre manifestazioni, alla città di Ivrea, alla Regione Piemonte,alla Provincia di Torino, all’azienda di Promozione turistica del Canavese, a tutti gli sponsor che hanno sostenuto finanziariamente le nostre manifestazioni, ai cori che hanno partecipato ai nostri concorsi. Un ringraziamento particolare alla società OLIVETTI alla quale ci sentiamo particolarmente legati per avere sempre creduto in noi e verso la quale nutriamo un grande senso di affetto e di profonda gratitudine per averci permesso di fare orgogliosamente parte di questa grande azienda che tanto amiamo, profondamente apprezziamo e tutto il mondo ci invidia. Un saluto affettuoso a tutti coloro che hanno amato e sostenuto il Coro Alpino Eporediese con la speranza che questo atto non rappresenti un vero e proprio commiato, ma un periodo di riflessione durante il quale, forti dei nostri principi, e con l’aiuto di quelli che la pensano come noi, possiamo un giorno ritornare a cantare insieme.

Commenti