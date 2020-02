IVREA. Chirurgo denunciato per truffa e danno erariale

A conclusione di indagini per il contrasto dei reati in danno del Servizio Sanitario Nazionale, il NAS di Torino hanno deferito all’Autorità giudiziaria un medico chirurgo dell’ASL TO4 per truffa e falso ideologico. È risultato che il professionista, pur avendo certificato all’Azienda Sanitaria di non esercitare la libera professione, in realtà, da oltre 10 anni svolgeva chirurgia estetica ambulatoriale ed interventi chirurgici presso studi medici e cliniche private della provincia riuscendo così a percepire indebiti emolumenti quantificati in oltre 260mila euro di danno erariale.

