IVREA. Coronavirus, chiacchieravano su una panchina. Denunciati

Se ne stavano seduti a meno di un metro l’uno dall’altro e senza mascherina, all’aria aperta su di una panchina, sorseggiando una birra in compagnia. Tre ragazzi di 30 anni, due residenti a Ivrea e uno a Banchette, sono stati sorpresi, ieri pomeriggio, domenica 22 marzo, dalla polizia in via dell’Abaut a Ivrea.

Sono stati denunciati per aver violato il decreto sulle misure di contenimento del coronavirus del presidente del Consiglio dei Ministri . Quando è arrivata la volante, i tre si sarebbero giustificati: “Stiamo solo chiacchierando”.

In questi giorni la polizia di Ivrea ha intensificato i controlli anche alla circolazione stradale, fermando gli automobilisti in entrata e in uscita dalla città.

