Daniele Gismondi titolare di Bivio Tours e rappresentante del neo costituito comitato per l’organizzazione di una parte della patronale di San Savino, quasi aveva disconosciuto la sua presenza e a precisa domanda ci aveva tenuto a precisare che il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Ceratti non aveva aderito personalmente ma in qualità di tesserato dell’Associazione Partite Iva. Insomma una figura di secondo, se non di terzo o quarto piano. E invece?

Due minuti dopo l’annuncio che l’Amministrazione comunale aveva deciso di assegnare a loro un contributo di 15 mila euro per gli intrattenimenti [...]