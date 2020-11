IVREA. Centro La Serra, il comunicato dell’Amministrazione Comunale

“Abbiamo lavorato duramente in queste settimane per poter partecipare all’asta pubblica per acquisire un pezzo dell’eredità olivettiana così iconica e rappresentativa per la nostra città quale il Centro Congressi La Serra.

L’amministrazione, per riuscire in questo intento, si è impegnata a definire [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti