Tutto nasce a Pietrasanta, in Toscana. E’ qui che l’assessora comunale di Ivrea Costanza Casali passa le sue vacanze ed è qui che per una serie di coincidenze, grazie anche alla disponibilità di marmo, dal dopoguerra in avanti, si sono fermati e formati, artisti di fama mondiale. Da Moore a Mirò, da Pomodoro a Folon, da Cascella a Botero, passando da Mitoraj, l’artista che decise di vivere e morire qui lasciando in eredità un ricco patrimonio di gigantesche sculture oggi nella disponibilità di una Fondazione che porta il suo nome e che le [...]





