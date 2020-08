IVREA. Cede una trave, Museo Garda transennato

Stava cedendo una trave che regge una falda del tetto sul cortile del museo Garda e subito la giunta comunale, la scorsa settimana, è corsa ai ripari facendo transennare l’area e cercando un’azienda specializzata per la sistemazione del problema. Una velocità indispensabile, richiesta da una serie di eventi in programma quest’estate e che si terranno proprio qui.

Per non correre rischi su un edificio considerato bene artistico e architettonico, si è deciso di affidare i lavori alla Rinaldi di Torino che non utilizzerà ponteggi e cestelli la ditta è infatti specializzata nelle tecniche di accesso e posizionamento mediante funi derivanti dalle pratiche alpinistiche che consente interventi mirati, rapidi e non invasivi anche in zone non raggiungibili e non accessibili con i sistemi tradizionali, garantendo un netto vantaggio economico e la massima rapidità nell’esecuzione. La spesa è di circa 3 mila euro

