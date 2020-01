IVREA. Caso di legionella, grave un detenuto in carcere

Un 50enne detenuto nel carcere di Ivrea (Torino) è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale cittadino a seguito di un’infezione da legionella. L’uomo è in condizioni gravi. Si tratta di un detenuto probabilmente già alle prese con alcuni problemi di salute che lo hanno predisposto alla malattia. Il servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl To4 sta effettuando alcuni accertamenti per risalire all’origine dell’infezione, che non si trasmette da persona a persona ma, per via respiratoria, mediante inalazione e aspirazione. Per questo motivo, in carcere a Ivrea, sono in corso una serie di controlli sugli impianti di trattamento dell’aria e di ricircolarizzazione delle acque.

