IVREA. E’ stata archiviata la denuncia presentata da Davide Casaleggio contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Lo ha deciso il giudice del tribunale di Ivrea, Marianna Tiseo. Gualtieri era stato denunciato per diffamazione dal proprietario della “Casaleggio Associati” dopo una frase pronunciata nel corso di un dibattito televisivo andato in onda su Rai News 24 nel novembre 2016, quando l’attuale sindaco di Roma era parlamentare europeo del Pd.

Gualtieri sostenne che alcuni esponenti della “Casaleggio Associati avevano la casa pagata con i fondi dei gruppi parlamentari del Senato”. Per il giudice quella frase era espressione della funzione parlamentare, un’opinione per la quale Gualtieri non può essere chiamato a rispondere. Anche la procura di Ivrea aveva chiesto l’archiviazione del caso.

