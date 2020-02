IVREA. Carnevale: “un’edizione sfortunata”. Giglio Vigna alla Camera (Comunicato)

Quest’anno il Carnevale ha dovuto fermarsi per le note ragioni che tutti noi sappiamo. Pienamente d’accordo con lo stop del Carnevale, stabilito da Comune e Regione perchè “la salute dei cittadini viene prima di tutto”; tuttavia la preoccupazione per il danno economico per esercizi ed imprese di Ivrea e Canavese è molta, sono infatti tantissimi gli amministratori Comunali e gli imprenditori che mi hanno contattato nelle giornate di ieri e oggi. “Il Carnevale di Ivrea è Tradizione, Passione ed Emozione, il Carnevale di Ivrea è l’anima della nostra città e del nostro Territorio, ma, il Carnevale di Ivrea è anche economia: se è vero che durante l’evento molti esercizi commerciali rimangono chiusi, altri esercizi e piccole imprese hanno in quei giorni un picco di lavoro come mai durante l’anno.Quest’anno il Carnevale ha dovuto fermarsi per le note ragioni che tutti noi sappiamo. Pienamente d’accordo con lo stop del Carnevale, stabilito da Comune e Regione perchè “la salute dei cittadini viene prima di tutto”; tuttavia la preoccupazione per il danno economico per esercizi ed imprese di Ivrea e Canavese è molta, sono infatti tantissimi gli amministratori Comunali e gli imprenditori che mi hanno contattato nelle giornate di ieri e oggi.

Ho quindi voluto presentare un’interrogazione Parlamentare per (testuali parole dell’interrogazione) “chiedere al Governo se non intenda intervenire al fine di predisporre una forma di aiuto e sostegno compensativo per le attività imprenditoriali della città di Ivrea e del Territorio che con la sospensione del Carnevale storico di Ivrea hanno subito un danno economico rilevante. Il Carnevale nel Capoluogo del Canavese secondo i dati del 2019 muove circa 3,5 milioni (0,5 più del 2018) grazie, in particolare, alla manifestazione culminante: la Battaglia delle arance, celebrazione dell’orgoglio cittadino e delle virtù civiche alla quale arrivano a partecipare diverse migliaia di persone, con un impatto economico su Ivrea, nelle sue attività commerciali e ricettive”.

Tale interrogazione Parlamentare include anche i danni economici subiti dai Carnevali del Canavese e del Territorio in generale: un’altra interrogazione analoga, sempre a mia firma, è stata infine predisposta per i danni derivati dall’interruzione del Carnevale di Chivasso.

Auspicando una risposta positiva da parte del Governo esprimo quindi il mio dispiacere ma anche i miei complimenti ad Amministrazione, Fondazione e tutte le Componenti

del Carnevale di Ivrea per l’organizzazione di questa edizione, certamente un’edizione sfortunatissima e dura da organizzare: dispiacere per ovvi motivi, complimenti perchè avendo visto dal vivo gli enormi sforzi fatti, so per certo che tutto quello che era possibile fare per la manifestazione è stato fatto sui vari fronti dei problemi riscontrati in questa edizione 2020.

