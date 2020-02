IVREA. Carnevale storico. Torna il Game of Safety

Torna anche quest’anno Game of Safety, il gioco che permette di imparare le norme e i comportamenti di sicurezza divertendosi. GAe Engineering SRL insieme all’eporediese C3 Studio ha realizzato brevi cartoni animati nei quali i personaggi dello Storico Carnevale di Ivrea chiedono informazioni sui comportamenti di sicurezza previsti nei giorni clou della festa.

Il gioco si sviluppa intorno a una mappa interattiva di Piazza Ferrando dove sono visualizzati, in coerenza con le previsioni del piano di sicurezza, i varchi di ingresso, le uscite e le vie di allontanamento che saranno predisposti nei giorni della manifestazione.

In corrispondenza dei diversi punti di accesso sono predisposti cartelli con QR Code, che raccontano in modo semplice ed immediato le prescrizioni di sicurezza ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza. Nei giorni della Battaglia sarà possibile consultare informazioni circa l’apertura/chiusura dei varchi in relazione al contingentamento previsto.

Modalità di gioco:

1- Scansiona i QR Code che trovi in Piazza Ferrando

2- Registrati tramite Facebook

3- Guarda i video

4- Completa il percorso scansionando tutti i QR presenti

5- Rispondi alle domande finali

La mappa verrà attivata il 20 febbraio, nelle giornate del 20-21-22-23-24-25 febbraio saranno messi in palio premi per i primi tre classificati che avranno visualizzato più contenuti e risposto correttamente alle 5 domande finali.

Per gli aranceri

Gli aranceri troveranno un QR Code nelle relative piazze, grazie alle loro visualizzazioni ogni squadra acquisirà, in maniera percentuale rispetto al totale degli iscritti di ogni gruppo, un punteggio che concorrerà insieme alle altre valutazioni condotte in campo all’assegnazione del SAFETY AWARDS 2020.

1- Scansiona il QR Code che trovi nella Piazza dove tira la tua squadra

2- Registrati tramite Facebook – Scrivi la tua squadra ed il tuo numero identificativo (quello della toppa/foulard)

3- Guarda il video

4- Rispondi alle domande

