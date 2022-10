Correva il dicembre del 2019 e in Municipio, d’un tratto, scoppia uno scandalo di proporzioni a dir poco bibliche sui costi del Carnevale e sulle perdite accumulate dalla Fondazione presieduta da Piero Gillardi, ma soprattutto sulle ditte a cui erano stati assegnati alcuni lavori. Obiettivo dichiarato: scoprire se alla Sicet di Gianluca Actis Perin, responsabile organizzativo dell’ente fino a qualche settimana prima, era stato dato o meno un sub-appalto.

Oggi come allora, di scandalo in scandalo, si scopre che anche nell’anno in cui il Carnevale non c’è stato, la Fondazione ha chiuso il bilancio con [...]