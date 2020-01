IVREA. Carnevale in mostra a Palazzo Lascaris

Anticipi di Carnevale mercoledì 22 genaio a Palazzo Lascaris, a Torino sede della del Consiglio della Regione, che ha aperto le sue maestose porte ai visitatori allietati dai pifferi, dai tamburi e delle Maschere tradizionali di quattro Carnevali storici del Piemonte, Borgosesia, Chivasso, Ivrea e Santhià che si sono trovati per la prima volta insieme per festeggiare l’inizio delle celebrazioni del 50° della Regione Piemonte. La mostra “Tradizione e storia del grande carnevale piemontese” rimarrà aperta al pubblico fino al 25 febbraio nelle due sedi espositive a Torino: la Biblioteca della Regione Piemonte in via Confienza 14 e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Arsenale 14G.

