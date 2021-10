IVREA Fuochi e fiamme, l’altra sera, in consiglio comunale, quando il capogruppo del Pd s’è rivolto al sindaco dicendogli che “ci sta prendendo in giro” e ricordandogli che più di un anno fa aveva promesso di sedersi attorno ad un tavolo con le Componenti del Carnevale per “modificare lo statuto”, cosa che non è mai avvenuta.

Parole dure come le pietre, tant’è che Stefano Sertoli non ci ha più visto…