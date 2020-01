IVREA. Carnevale. “Bandiere e Alfieri, la storia mai raccontata”

“Bandiere e Alfieri, la storia mai raccontata” è il quarto volume della collana “Una volta anticamente” di Marianna Giglio Tos, edita da Edizione Pedrini. Nata nel 2017, la collana racconta ogni anno un diverso aspetto dello Storico Carnevale di Ivrea. Dopo “Tra luce e inchiostro le emozioni dello Storico Carnevale di Ivrea”, una sorta di guida generica storico/emozionale e dopo i volumi dedicati alla Fagiolata Benefica del Castellazzo e al Comitato della Croazia con “I Piatti del Popolo” (2018) e ai due simboli della Battaglia con “Cavalli e arance” (2019), autrice ed editore hanno scelto quest’anno di raccontare bandiere e alfieri, sempre attraverso parole e fotografie dell’autrice.

Attraverso fotografie d’epoca e immagini di oggi, interviste, rivelazioni e frammenti delle testate giornalistiche del 1800 e 1900, l’autrice offre una storia che per molti aspetti non era mai stata narrata prima e che rischiava di svanire con il passare del tempo. Un primo capitolo è dunque dedicato alla storia delle Parrocchie e dei loro vessilli e un secondo ai Portabandiera, segue un anello di congiunzione tra passato e presente che spiega come si sia trasformato il contesto e che accompagna il lettore al terzo capitolo, dedicato all’Associazione Alfieri. L’ultimo è una sorta di diario personale in cui l’autrice racconta la sua prima esperienza da Alfiere.

Il volume si apre con la prefazione di Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea, profondo appassionato dello Storico Carnevale e socio onorario dell’Ass. Alfieri e si conclude, come per ogni libro della collana, con una galleria di immagini dell’ultima edizione. L’opera di controcopertina è stata quest’anno affidata all’artista Alessandra Ferri, già nota in Ivrea per le sue opere di carattere carnascialesco, che ha saputo unire in un’immagine commovente il passato e il presente della nostra Festa.

“Bandiere e Alfieri, la storia mai raccontata” sarà ufficialmente presentato sabato 11 gennaio 2020 alle ore 17 presso Sala Santa Marta, con la presenza del Vescovo al tavolo dei relatori. Sarà disponibile, in versione classica e da collezione acquistabile al termine della presentazione o nelle librerie di Ivrea e presso gli stand della Fondazione nei giorni di Carnevale.

Commenti