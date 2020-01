IVREA. Carceri: Osapp, far luce al più presto su caso legionella

Si faccia luce al più presto sulle cause del caso di legionella nel carcere di Ivrea così come appreso dagli organi di informazione. Ne va anche della incolumità della salute dei nostri agenti di polizia penitenziaria”. Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, commenta così il ricovero di un detenuto in ospedale per legionella. “La sicurezza dei luoghi di lavoro – aggiunge Beneduci – è una priorità dalla quale non si può prescindere, a tutela di tutti. Sia del personale di polizia penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, sia della popolazione detenuta. Da più di un anno, l’Osapp aveva segnalato la necessità di controlli a causa del fatiscente stato dell’istituto penitenziario, tanto da suggerirne la chiusura per intervenire con i necessari lavori di messa in sicurezza”.

