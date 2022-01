Pensare di essere malati in una situazione così particolare come quella del carcere non ispira pensieri molto positivi. La salute oggi è al centro di tutte le preoccupazioni.

Nella prima ondata della pandemia del Covid la paura ha fatto sorgere diverse rivolte all’interno di molti penitenziari e in certi casi le reazioni della polizia penitenziaria sono sfociate in veri e propri reati perseguiti ora dalle procure e dai tribunali.

Attualmente in tutte le carceri ci sono strutture sanitarie che garantiscono le cure ai detenuti secondo i dettati costituzionali. Ognuno può immaginarsi le difficoltà che si possono [...]