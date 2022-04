Si volta pagina alla Società Canottieri del Lago Sirio. Allo scadere dei tre anni di Giacomo Lettieri, arriva Ludovico Capussella, mister preferenza alle elezioni di questa ultima assemblea. Un record, il suo: lo hanno votato in 406, più del 50 per cento delle preferenze. E sarà che Capussella, ai Canottieri, ci è arrivato praticamente in fasce. Sarà che lo frequenta da 35 anni (questa è la sua età), attivamente, e senza interruzioni, appassionatissimo del padel, “nuovo sport arrivato fin qui, sul lago Sirio, con un nuovo campo che abbiamo allestito da un anno e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.