Udite, udite: delle 16 città candidate a “Capitale del libro 2022” la giuria (Presieduta da Marino Sinibaldi del Centro per il libro e la lettura, e composta da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini) ha selezionato solo 8 progetti.

Di Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia, Pescara, Pordenone e, fiato alle trombe, Ivrea.

Dopo la notizia, comunicata dal Ministero della Cultura, in tanti, in Municipio a Ivrea han cominciato ad agitarsi in vista dell’audizione fissata per venerdì 11 febbraio. Insomma ancora pochi giorni e si [...]