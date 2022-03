A un mese esatto dall’annuncio del Ministro Franceschini, Ivrea Capitale italiana del libro scalda i motori festeggiando la Giornata mondiale della poesia che ricorre il 21 marzo con una serata speciale al Teatro Giacosa di Ivrea aperta a tutti, con inizio alle 21.

Ospite dell’appuntamento è Marco Balzano, insegnante e scrittore, che nel suo percorso di studi si è a lungo dedicato ai grandi poeti italiani (in particolare Leopardi, Pascoli e Belli) e che nel 2007 ha iniziato la sua carriera letteraria prima ancora che come romanziere proprio come poeta (Particolari in controsenso, edito da LietoColle). Il suo ultimo libro, il terzo di poesia (Nature umane, edito da Einaudi, da pochi giorni in libreria) raccoglie il meglio della sua produzione poetica compresi i versi più recenti.

La Giornata mondiale della poesia si celebra ogni 21 marzo dal 2000. Istituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale Unesco, la ricorrenza mira a sottolineare l’espressione poetica e il suo ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace, temi rilevanti in ogni tempo ma che nel 2022 assumono un significato ancora più profondo. La poesia inoltre sta vivendo un periodo di grande vitalità, segnalato da tutti gli indicatori editoriali che misurano vendite e gradimento del pubblico.

L’Avv. Costanza Casali, Assessore alla cultura di Ivrea dichiara “È importante sottolineare questa data così significativa e la nuova Capitale italiana del libro non poteva mancare l’appuntamento. Siamo in attesa degli atti formali del Ministero che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane e ci permetteranno di dare il via alla macchina organizzativa che renderà concreto il programma presentato nel dossier. Nel frattempo siamo già al lavoro perché il tempo corre veloce e non vogliamo farci trovare impreparati ai prossimi appuntamenti, primo tra tutti quello della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore che si festeggia il 23 aprile. Vorrei complimentarmi anche con Pesaro, fresca vincitrice del titolo di Capitale italiana della cultura 2024: invito sin d’ora il Sindaco e l’Assessore alla cultura a Ivrea per presentare il loro dossier e immaginare progetti comuni”.

La serata al Teatro Giacosa sarà a ingresso gratuito su prenotazione e secondo le norme sanitarie vigenti. Il link per la prenotazione e tutte le informazioni si trovano sul sito https://ivreacapitaledellibro.it/

Commenti