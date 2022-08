Giovedì 18 agosto

Ore 21,30 | Ivrea, Cortile del Museo Garda

Proiezione del film “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” di Guillermo del Toro

Nightmare Alley, romanzo pubblicato nel 1946, è un classico riscoperto della letteratura americana del ‘900 segue la parabola tragica e crudele, quasi cinica nella sua beffarda disillusione, di un uomo che pretendendo di controllare la mente delle persone finisce travolto da un gorgo di dannazione e senso dell’assurdo. La fiera delle illusioni di del Toro è un dramma psicologico dalle atmosfere noir, un gioco gratuito condotto con gusto così semplice ed elementare da diventare efficace, al punto da aver ottenuto 4 candidature a Premi Oscar e 3 candidature ai BAFTA.

Biglietto intero Euro 6, ridotto Euro 5. Organizzato da Associazione Rosse Torri.

Sabato 20 agosto

Ore 21,30 | Ivrea, Piazza 1° Maggio, Quartiere Bellavista

Proiezione del film “Samba” di Eric Toledano e Oliver Nakache.

Un immigrato senegalese, in cerca di un permesso di soggiorno, una donna in carriera con il morale spezzato dal troppo stress da lavoro. Si può immaginare qualcosa di più lontano? Eppure nella Parigi di Samba si incontrano e si innamorano. All’origine del film c’è un romanzo, Samba Puor la France, scritto dalla scrittrice\regista Delphin Coulin. Grazie alla complicità di Omar Sy, ancora una volta protagonista, come in Quasi Amici, ci aggiriamo con ironia in luoghi insoliti per una commedia: centri di accoglienza, uscite di sicurezza di infimi ristoranti, uffici per la richiesta di permessi. E ci si ritrova a ridere e sorridere (con un pizzico di amarezza) di burocrazia e fughe dalla polizia, con Samba, il protagonista, che cerca un lavoro per trovare un’identità nella società francese, nascondendo la propria.

Evento a cura della cooperativa MaryPoppins con associazione Rosse Torri e la collaborazione di Bellavista Viva odv.

Informazioni https://www.rossetorri.it/rosse-torri/ivreaestate/

Lunedì 22 agosto

Ore 21,30 | Ivrea, Cortile del Museo Garda

Proiezione del film “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal

Una straordinaria Olivia Colman è protagonista de “La figlia oscura“, film che tocca un lato centrale della psicologia femminile, il legame con i figli e le crisi di una mamma giovane attratta da altri bisogni: l’affermazione professionale, la realizzazione sentimentale (non sempre in linea con la famiglia) e il necessario dal nodo degli obblighi materni.

Tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, La figlia oscura è stato premiato al Festival di Venezia e ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes e 2 candidature a BAFTA.

Biglietto intero Euro 6, ridotto Euro 5

Organizzato da Associazione Rosse Torri.

Commenti