Nell’elenco delle poche cose che in città, prima della pandemia, funzionavano bene c’era la Biblioteca “Costantino Nigra”. A dirlo era il numero dei “prestiti” (più di 75 mila all’anno) ma anche il patrimonio composto da 190.000 documenti tra libri, video, Dvd, audiolibri, quotidiani, settimanali e periodici di vari argomenti e per tutte le età, di cui 90.000 collocati a scaffale aperto. Al suo interno collezioni importanti, in primis il fondo della biblioteca “Olivetti” acquisito nel 1972 e composto da oltre 25.000 volumi.

La Biblioteca peraltro, dal 1978, svolgeva un importante ruolo sovra-comunale come centro [...]