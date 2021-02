IVREA. Caos in Comune. L’Ufficio tecnico è oramai allo sbando

E se la madre di tutti i problemi di questa Amministrazione comunale fossero i dipendenti che non ce n’è abbastanza per far fronte a tutto il lavoro? A cominciare dalla stesura di una relazione sul Movicentro preannunciata, annunciata, strombazzata e, ahìnoi, ancora tutta scrivere?

Lo ha [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti