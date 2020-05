IVREA. Cantieri di lavoro per persone disoccupate “over 58”

Il Comune di Ivrea ha riaperto i termini per la consegna delle candidature dei cantieri over 58, precedentemente sospesi a causa dell’emergenza covid-19. Il bando e la modulistica sono rimasti invariati e sono sempre reperibili sul sito del Comune di Ivrea. Il Comune, previa graduatoria, impiegherà persone disoccupate con almeno 58 anni di età, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, in cantieri di lavoro temporaneo e straordinario. Grazie a tale iniziativa, i beneficiari potranno conseguire i requisiti previdenziali ai fini pensionistici.

“In questo particolare momento, l’Amministrazione comunale è felice di aver portato avanti una misura importante di politica attiva a sostegno di persone disoccupate over 58 prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Senza contare che la partecipazione consente il conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici. Nonostante gli sforzi economici resi necessari per affrontare l’emergenza COVID-19, il Comune ha preservato le risorse per sostenere questa iniziativa.” – Dichiara Elisabetta Piccoli, Assessore allo Sviluppo Economico.

I tre progetti finanziati dalla Regione Piemonte hanno durata di un anno e sono i seguenti:

• Cantiere di lavoro per il supporto alla valorizzazione turistica del Museo Civico “P. A. Garda” di Ivrea (1 persona, 20 ore settimanali);

• Cantiere di lavoro per la manutenzione ambientale urbana della Città di Ivrea (4 persone, 25 ore settimanali);

• Cantiere di lavoro per il riordino straordinario e urgente dell’archivio storico della Città di Ivrea (3 persone, 25 ore settimanali).

L’opportunità è prioritariamente rivolta a residenti e/o domiciliati nel Comune di Ivrea in possesso di ulteriori requisiti indicati nei singoli avvisi.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate in Sala Santa Marta – Piazza Santa Marta – Ivrea, esclusivamente, nelle seguenti giornate:

o lunedì 8 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle ore 16,30;

o martedì 9 giugno 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle ore 16,30.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Ivrea www.comune.ivrea.to.it oppure rivolgersi a: Comune di Ivrea, Ufficio Finanziamenti e progetti per lo sviluppo economico, politiche per il lavoro, tel. 0125/410484 secondo i seguenti orari: lun-mart-giov- dalle 9 alle 12.

