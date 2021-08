Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ultimo appuntamento di agosto 2021 per Morenica_NET Whatever It Takes, prima di un particolare fuoriprogramma previsto per le Giornate del Rosmarino a Chiaverano, sabato 11 e domenica 12 settembre, di cui il programma sarà pubblico a breve.

L’appuntamento è questa sera, sabato 28 agosto h 21.30 nel Cortile del Museo Garda di Ivrea con il grande e riconosciuto autore e artista Roberto Latini ospite di Morenica_NET nel Cantico dei Cantici, produzione Fortebraccio Teatro e Compagnia Lombardi Tiezzi. Con questo lavoro Latini ha vinto il Premio Ubu 2017 come miglior attore o performer e Gianluca Misiti il Premio Ubu 2017 come miglior progetto sonoro e musiche originali. L’autore si confronta con un capolavoro della letteratura religiosa e amorosa, testo biblico attribuito a Re Salomone, curandone l’adattamento e la regia, ma sospende ogni lettura interpretativa dando vita ad una performance poetica e primitiva, un vero e proprio inno alla bellezza.

Si legge nelle note di regia: «Non ho tradotto alla lettera le parole, sebbene abbia cercato di rimanervi il più fedele possibile. Ho tradotto alla lettera la sensazione, il sentimento, che mi ha da sempre procurato leggere queste pagine. Ho cercato di assecondarne il tempo, tempo del respiro, della voce e le sue temperature. Ho cercato di non trattenere le parole, per poterle dire, di andarle poi a cercare in giro per il corpo, di averle lì nei pressi, addosso, intorno; ho provato a camminarci accanto, a prendergli la mano, ho chiuso gli occhi e, senza peso, a dormirci insieme». E come afferma ancora lo stesso Roberto Latini in un’intervista, uno dei motivi per vedere questo spettacolo è che “l’amore vince, l’amore vince, l’amore vince”. (recensione integrale du Milano Teatri QUI)

Necessaria la prenotazione ai numeri: 3383781032 – 3387625380 – 347973196, biglietto intero € 12, ridotto (under 12) € 9.

Prima dello spettacolo con partenza alle h 17, il consueto appuntamento alla scoperta del territorio a cura di Life in Progress con l’archetour Il grande porto di Eporedia con l’archeologa eporediese Lorenza Boni sulle tracce dell’importante passato di Ivrea-Eporedia, terzo porto fluviale più importante d’Europa in epoca romana. Info al numero di telefono 389.8424683, costo per gli adulti € 18, ragazzi 10-15 anni € 9, bimbi gratis e speciale promozione tour con spettacolo a 25 € e aperitivo o cena a prezzi convenzionati.

Il programma prosegue con…

Fuoriprogramma per Morenica_NET, sabato 11 e domenica 12 settembre presso l’area Santo Stefano di Chiaverano, in occasione de Le Giornate del Rosmarino: spettacoli, eventi, performance della Compagnia Tecnologia Filosofica.

Nel programma di settembre 2021 un primo studio di Antigone WEB di e con Francesca Brizzolara, progetto vincitore del bando WIKI-Teatro Libero indetto da Wikimedia Italia che affronta la tematica dell’accesso libero alla cultura (data e luogo in via di definizione in collaborazione col Liceo Scientifico Gramsci di Ivrea), ed il 25 settembre al Teatro Bertagnolio l’omaggio a Guido Gozzano di Lorena Senestro accompagnata al pianoforte dall’ironico Andrea Gattico, in La signorina felicita ovvero la felicità, produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale/Teatro della Caduta.

Gli ultimi appuntamenti in ottobre, sabato 2 il musical Back from the future della Compagnia Andromedache, attraverso il linguaggio della magia, propone un percorso inedito, tutto cantato e ballato dal vivo, tra i grandi musical, dai classici alle nuove produzioni di Broadway; sabato 9 ottobre L’anarchico non è fotogenico, produzione Quotidiana.com in cui Roberto Scappin e Paola Vannoni ripensano al ruolo del teatro contemporaneo; sabato 23 ottobre la danza dei giovani e pluripremiati Zoe Bernabeu e Lorenzo Covello in Un po’ di più alla ricerca di un nuovo, precario equilibrio; ultimo appuntamento della stagione sabato 30 ottobre con VOLO, produzione Tecnologia Filosofica e Morenica Cantiere Canavesano, progetto sulla prevenzione della violenza di genere che dal 2019 incontra il pubblico e le scuole superiori e le Università del territorio, in collaborazione con la Casa delle Donne di Ivrea, il Soroptimist International-Sezione di Ivrea e Canavese, il Progetto Violetta-la forza delle donne.

La stagione Morenica NET – Whatever It Takes è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda. Con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Corto Circuito Piemonte 2020; Comune di Ivrea e Fondazione Guelpa; Fondazione CRT; Regione Piemonte; Comune di Chiaverano. Sponsor AEG Cooperativa, in collaborazione con Associazione Pubblico 08, ZAC! Zone Attive di Cittadinanza, La Galleria del Libro di Ivrea, NaturLife, Tour operator Life in Progress, Associazione Sensounico. Media partnership Turismo Torino e Provincia, Ivrea Smart City App.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e prevedono il distanziamento dei posti a sedere. Per le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare non vi è obbligo di distanziamento fisico. Gli spettatori sono invitati al rispetto delle disposizioni di sicurezza, ad indossare la mascherina, a non creare assembramento ed a collaborare con l’organizzazione per la registrazione dei dati personali.

In caso di pioggia, per gli eventi all’aperto sono previste sedi alternative.

Link alla brochure con schede spettacolo

https://drive.google.com/file/d/18eDpjcXscXowbnglqNALLEAAvq0dVYkk/view?usp=sharing

Altre informazioni e approfondimenti sul sito morenica.org e sulla pagina FB Morenica NET

Biglietti

intero € 12, ridotto € 9 (under 12)

Prevendita

La Galleria del Libro, Via Palestro 70, Ivrea (tel. 0125 641212)

Alimentari La Censa, Chiaverano (tel. 0125 54813)

Vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Necessaria la prenotazione ai numeri:

3383781032 – 3387625380 – 3479731968

Luoghi

Cortile del Museo Garda piazza Ottinetti, Ivrea

Teatro Bertagnolio via del Teatro 19, Chiaverano

Area Santo Stefano, Chiaverano

Tennis, Piazza Ombre Chiaverano

Movicentro ZAC! via Dora Baltea 40/b, Ivrea

Teatro Giacosa piazza Teatro 1, Ivrea.

Tours a cura di Life in Progress.

I tours si confermano con un numero minimo di adesioni. Info e prenotazioni 3898424683, dettagli sui singoli tours su www.agenzialifeinprogress.com. I partecipanti ai tours avranno accesso a pranzi/aperitivi/cene convenzionati prima dell’inizio degli spettacoli, presentando apposito coupon (che sarà fornito al termine dei tours) presso:

Caffé Canavesano (aperitivo) Via Palestro 53, Ivrea

Ristorante La Lucciola (cena) Vicolo Cantarana 12, Ivrea

ZAC! Zone Attive di Cittadinanza (aperitivo o cena) Via Dora Baltea 40b, Ivrea

Caos Pub (pranzo, aperitivo o cena) Corso C. Zuffo 10, Chiaverano

Organizzazione Tecnologia Filosofica, Compagnia Andromeda, Sensounico

Direzione artistica Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero

Comunicazione e ufficio stampa Roberta Cipriani

Amministrazione Antonella Cafasso – Grafica Luca Zocco

Fotografia Luisa Romussi, Davide Bruschetta

