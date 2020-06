IVREA. Cambio al vertice dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese

Fabrizio Gea lascia la guida dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese: dopo due anni al timone dell’organismo nato per portare sviluppo, crescita e occupazione nel territorio, è per lui giunto il momento di passare l’incarico nelle mani di un nuovo presidente.

“Siamo estremamente grati a Fabrizio Gea per tutto ciò che ha fatto fino a ora per l’Agenzia e per il Canavese in senso più ampio lavorando con entusiasmo e dedizione per lo sviluppo del territorio. Crediamo che la forza dell’Agenzia stia proprio nell’idea originale di Gea di unire più enti, associazioni e individui tutti accomunati dal medesimo obiettivo”, dice Patrizia Paglia presidente di Confindustria Canavese.

La nuova presidente dell’Agenzia sarà Luisa Marchelli. vice Barbara Gallo, attuale vicepresidente di Confindustria.

