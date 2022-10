In seguito alle dimissioni di Francesco Restivo, rassegnate per motivi strettamente personali, in data 16 settembre 2022 il Consiglio Direttivo del Forum Democratico del Canavese Tullio Lembo ha eletto Liliane Alice Barda nuova presidente dell’Associazione.

Il Direttivo ha rivolto calorosi ringraziamenti a Restivo per l’attività svolta nell’ultimo anno, in sostituzione di Aldo Gandolfi, e per il suo contributo attivo allo sviluppo dell’Associazione.

La nuova presidente è stata a lungo consigliera del Forum e ne ricopriva ultimamente la carica di segretaria. Per procedere alla sua sostituzione, il Direttivo ha nominato la consigliera Paola Orlarei a nuova segretaria. Ha rivolto a entrambe i più vivi auguri di buon lavoro.

Nel suo breve intervento, Liliane Barda ha ricordato le particolarità del Forum, ossia i valori liberali e democratici che ne rappresentano le fondamenta, lo scopo essenziale di diffusione della cultura su base volontaria e gratuita, l’approccio partecipativo delle proprie attività e l’altissima qualità dei relatori, degli interventi e dell’organizzazione degli eventi.

“Queste caratteristiche – ha sottolineato – costituiscono da oltre vent’anni l’identità del Forum, il suo patrimonio, e vanno rispettate, conservate e rafforzate tenuto conto dell’evoluzione del contesto in cui opera oggi l’Associazione. Il Forum intende rimanere una componente importante della vita culturale eporediese e contribuire ulteriormente al suo sviluppo…”.

