IVREA. Cambiamo!: il vero Antifascismo è il rispetto. Attacco frontale a Benedino

L’antifascismo non è l’iscrizione a un elenco, ma il rispetto delle regole democratiche e delle persone, avversari o amici.

In questi giorni alcuni esponenti eporediesi del Pd, di Italia Viva, di Rifondazione, dell’Anpi… hanno lanciato una campagna mediatica accusando, tra le righe, il Sindaco e l’amministrazione comunale cittadina di non riconoscersi nei valori antifascisti perché non è stata approvata in Consiglio Comunale una mozione di iscrizione della città di Ivrea all’Anagrafe Antifascista di Stazzema.

Primo firmatario della mozione era il consigliere, ed ex assessore, Andrea Benedino, che ha dato il via a questa campagna a pochi minuti dal voto della mozione con un post su Facebook.

Premettiamo che chiunque abbia giurato sulla Costituzione ha sottoscritto i valori antifascisti che l’anagrafe di Stazzema enuncia. Perché questi “valori” altro non sono che la riscrittura (semplificata) del Titolo I della Costituzione Italiana! E quindi, ad esempio, su questi valori il Sindaco vi ha giurato nel momento stesso in cui ha assunto il suo attuale incarico.

Detto questo, il Circolo canavesano di Cambiamo vuole evidenziare come i valori dell’Antifascismo si devono manifestare non in retoriche iscrizioni, ma nell’agire in modo conforme ai valori democratici.

Il che vuol dire rispettare il prossimo anche, se non soprattutto, quando è un avversario politico.

E che la “lezioncina” di Antifascismo venga dal signor Benedino ci fa dire che forse, diciamo forse, il signor Benedino dovrebbe guardare la trave nel proprio occhio.

È, infatti, di venerdì scorso la notizia che Guido Bertolaso è stato assolto dalla Corte dei Conti dalle accuse di peculato per il G8 del 2009.

Per questa vicenda il signor Benedino (come molti della sua parte politica, a dire il vero) dovrebbe farsi un esame di coscienza, visto che l’11 e il 16 febbraio del 2010 dal suo profilo Facebook attaccava Bertolaso dando per certa la sua colpevolezza, completamente scordandosi quel piccolo principio democratico (e antifascista), che una persona è innocente fino a prova contraria.

L’11 febbraio 2010 il consigliere Benedino scriveva: “finalmente sta emergendo la verità su Bertolaso e sugli affari attorno al terremoto”, mentre il 16 rilanciava un articolo di un blog che pubblicava una immagine in cui si leggeva: “Bertolaso lievito per gli appalti”.

L’attacco a Bertolaso e la certificazione della sua innocenza sembrano due fatti lontani nel tempo, ma meno di quanto lo sia quel fascismo sconfitto nel 1945, ma che alcuni tengono artificialmente in vita per attaccare gli avversari politici.

E quindi, come Cambiamo!, preferiamo chi l’Antifascismo lo pratica nella realtà rispettando i valori democratici sanciti nella Costituzione Italiana, piuttosto di coloro che lo “praticano” nelle campagne mediateche irrispettose degli altri.

Senza considerare che gli iscritti all’Anagrafe di Stazzema sono poco più di 60 mila persone su 60 milioni di italiani, circa lo 0,1%, mentre i Comuni aderenti sono circa 63 sui 7.904, meno dello 0,8% (dati ufficiali dal sito https://anagrafeantifascista.it).

Bisogna quindi ritenere che 59.940.000 Italiani e 7.841 Comuni non iscritti a questa “Anagrafe” di Stazzema siano di “non Antifascisti”?

Tra gli esponenti più illustri del movimento di Toti a Ivrea si registra il presidente del consiglio Diego Borla

