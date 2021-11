Se c’è una costante nell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Sertoli è la lentezza. Tutto si muove a fatica e i problemi, gli investimenti, le soluzioni restano lì, sul tappeto, per mesi e mesi. Lo Zac!, il Valcalcino, il senso unico in via Monte Stella, l’incrocio di Porta Vercelli, il prgc, giusto per citarne alcuni. Questa settimana il consigliere comunale Andrea Benedino (Pd) ne aggiunge un altro. Fa riferimento alla demolizione dell’ex Cena. Esiste un progetto? Si conoscono i tempi?

“Mi sembrava d’aver capito che sarebbe cominciata a settembre…”, stigmatizza. Di sottofondo: e venne [...]