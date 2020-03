IVREA. Quattro eporediesi bloccati in Laos. La Farnesina li aiuti.

Frontiere chiuse. Voli cancellati. Poche speranze di partire. L’unica via d’uscita è che la Farnesina organizzi un volo e li vada a prendere. Insomma: bloccati in Laos. A Vientiane, la capitale. Sono una trentina di italiani e circa un centinaio di occidentali.

Tra loro anche Marcello Gribaudo e la sua compagna Federica Pozzo, entrambi di Ivrea. Erano partiti da Caselle il 28 febbraio e sarebbero dovuti rientrare il 28 marzo. Con loro anche un’altra coppia, sempre di Ivrea.

La paura è che il Coronavirus si diffonda anche lì. Se dovesse capitare sarebbe un disastro. Attualmente i casi accertati sono appena 6 ma il numero sembra poco affidabile.

“Sono stato al centro epidemiologico a vedere come sono messi ed è un disastro – commenta Gribaudo – Se uno si ammala qui non c’è assistenza medica. Tra di noi l’umore è buono. Fin troppo buono. Tutt’intorno a noi sembra quasi che il virus non esista… “.

