“Dammi una lametta che mi taglio le vene” cantava Donatella Rettore tanti, tantissimi anni fa. Ed è questo che sarà più o meno venuto in mente, l’altra sera, ad alcuni consiglieri comunali di maggioranza e minoranza nel preciso istante in cui la vicesindaca Elisabetta Piccoli ha annunciato che s’era data due ore di tempo per parlare e “ci sarebbe stata dentro”. Manco a dirlo l’assise convocata per la discussione sul bilancio 2022 e sul documento unico di programmazione, si sarebbe poi chiusa intorno alle tre e mezza del giorno dopo.

Due ore per raccontare progetti, [...]