IVREA. Biblioteca: Cafarelli vs Casali. C’è anche il progetto acquario

“La biblioteca dove la metto…” titolavamo la scorsa settimana. Quel che non avevamo sottolineato il giusto è l’esistenza di due assessori contrapposti l’uno contro l’altro, a muso duro e senza esclusioni di colpi. Costanza Casali per palazzo Giusiana e Michele Cafarelli per l’ex Istituto Cena. [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti